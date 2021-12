Twitter, 21 anni dall'autogol di Negro. Il ricordo della Roma: "21 gol al derby in una foto"

17 dicembre 2000. Sono passati 21 anni dal derby dell'Olimpico deciso dal leggendario autogol di Paolo Negro. E la Roma non ha dimenticato la ricorrenza postando su Twitter il momento in cui il tentativo di rinvio di Nesta trova la sagoma di Negro per il gol che poi siglerà il definitivo 0-1 per la squadra allenata da Fabio Capello. Quell'anno, la Roma vincerà lo Scudetto togliendolo proprio dalle maglie degli avversari cittadini. "21 gol al derby in una foto" ha scritto il club giallorosso sul proprio profilo Twitter.

? 21 gol al Derby in una foto pic.twitter.com/pPVIoxwEW9 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 17, 2021