VIDEO - Twitter, Abraham protesta contro Pairetto: «Ammonizione scandalosa, sono io che ho subito fallo»

Tammy Abraham non ci sta e al termine di Bologna-Roma è tornato a commentare il giallo ricevuto per il contrasto con Svanberg, che lo costringerà a saltare il match con l'Inter. L'attaccante inglese ha condiviso il video del fallo che gli è stato fischiato e ha commentato "sono stato ammonito e salterò il prossimo match per questo...quando sono stato io a subire il blocco e a subire fallo. Assolutamente scandaloso".

Yellow carded for this today and miss the next game… when I was the one blocked and fouled. Absolutely disgraceful pic.twitter.com/YXMbpBAHh6

— Tammy Abraham (@tammyabraham) December 1, 2021