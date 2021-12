Instagram, Villar negativo al tampone: "Direzione Trigoria finalmente, domani Roma-Inter" (FOTO)

Buone notizie per José Mourinho e per la Roma: Gonzalo Villar si è negativizzato e domani sarà a disposizione del tecnico, che dovrà fare a meno degli squalificati Karsdorp e Abraham e degli infortunati Pellegrini ed El Shaarawy, per il big match contro l'Inter in scena domani allo Stadio Olimpico. "Tampone negativo...direzione Trigoria con la squadra finalmente - annuncia su Instagram il centrocampista spagnolo, che era risultato positivo al Covid-19 alla vigilia di Genoa-Roma -. Ciao Covid...domani Roma-Inter".