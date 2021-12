Instagram, Villar a Mayoral: "Sempre uniti fratello, nel bene e nel male" (FOTO)

Un'amicizia di cui i due non hanno mai fatto mistero quella tra Gonzalo Villar e Borja Mayoral. E in questa stagione, che li vede accomunati dal basso minutaggio concesso loro da Josè Mourinho, le cose non sono da meno. A testimoniare il bel rapporto tra i 2 una storia pubblicata su Instagram dal centrocampista: lo scatto immortala l'esultanza di Mayoral a seguito della rete di ieri in Conference League, a seguito della quale l'attaccante in prestito dal Real Madrid è andato subito a cercare l'amico Villar, che in quel momento sedeva in panchina.

Chiaro il commento di Villar: "Nel bene e nel male, sempre uniti fratello".