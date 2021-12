Instagram, Mourinho ringrazia lo Zorya: "Grazie per l'onestà con cui avete giocato" (FOTO)

Luhans'k e Roma non sono mai state così vicine forse. Luhans'k è la sede dello Zorya che ieri pareggiando col Bodo ha permesso alla Roma di superare i norvegesi in classifica e accedere direttamente agli ottavi di Conference League. Su Instagram, Mourinho ha commentato così il post della squadra ucraina: "Grazie per l'onestà con cui avete provato a vincere il match...lo stesso che ha fatto il CSKA contro di noi. Questo è il calcio che tutti noi amiamo. Vi auguro il meglio per il futuro".