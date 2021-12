Instagram, Mourinho a passeggio per Roma: "Un po' di riposo e shopping natalizio" (FOTO)

José Mourinho si rilassa e passeggia per Roma. A testimoniarlo è stato lui stesso con un post su Instagram, nel quale si vede lo Special One davanti a San Pietro. Inoltre ha fatto i complimenti alla figlia, che ha ricevuto un grande riconoscimento lavorativo. Questa la descrizione sotto la foto: "Che giornata fantastica! Un po' di riposo, un po' di shopping natalizio, messa di San Pietro e... mia figlia che ha vinto un premio prestigioso: brand di gioielli emergente dell'anno". L'allenatore ed i suoi giocatori torneranno a lavoro domani alle ore 11:00 a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro l'Atalanta.