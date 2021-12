Instagram, Morichelli si scusa dopo le espulsioni con la Roma Primavera: "Non accadrà più, gli errori dell'ultimo periodo non mi rispecchiano"

Un lungo post di scuse quello pubblicato da Raul Morichelli, che nell'ultimo match della sua Roma Primavera - vinto dai giallorossi per 4-1 contro la Spal - si è suo malgrado reso protagonista a causa di un doppio giallo rimediato. Il difensore giallorosso non è nuovo a sanzioni disciplinari e già nel corso del match di campionato contro l'Inter aveva dovuto lasciare il campo a seguito di una testata rifilata all'attaccante avversario Satriano - il giudice sportivo gli aveva successivamente comminato una squalifica di 3 giornate -.

"Mi volevo scusare con tutti per gli episodi successi recentemente nell’ultimo periodo - spiega il giovane calciatore -. So bene di aver sbagliato più di una volta l’atteggiamento e di non aver portato l’esempio come avrei dovuto fare, facendomi prendere dalla rabbia anziché ragionare. Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che mi seguono e che hanno fiducia in me, che si aspettano atteggiamenti ben diversi da quelli avuti fino ad ora. Mi dispiace per la squadra e per tutte le persone intorno a noi che si aspettano comportamenti diversi. Mi dispiace perché sto passando per quello che non sono. Mi sento principalmente deluso da me stesso e so di deludere anche tutte le persone vicine a me. Sono sicuro che mi servirà da lezione e di aver capito che ciò va solo contro me. Ho infinita passione per ciò che faccio e per la squadra in cui gioco, e mi sono fatto prendere dall’attaccamento alla maglia in modo eccessivo andando oltre, prendendo 2 espulsioni. So di rappresentare ogni volta che scendo in campo una società importante ed è obbligatorio da parte mia come degli altri onorarla in tutto. Voglio scusarmi ancora e so che non accadrà più".