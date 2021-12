Instagram, il tennista Cobolli si congratula con Bove per il rinnovo: "Sei forte Edo, daje"

I tifosi della Roma conoscono Flavio Cobolli, giocatore di tennis, non solo per la sua vittoria nel doppio juniores al Roland Garros nel 2020 (in cui ha festeggiato con la sciarpa della Roma), ma anche per il suo passato nelle giovanili del club giallorosso. Il tennista è ancora legato ad alcuni dei suoi ex compagni di squadra, in particolare a Edoardo Bove, che sui social oggi ha fatto un post per festeggiare il rinnovo contrattuale annunciato ieri.

Cobolli ha dedicato una storia all'amico ed ex compagno di squadra sul proprio profilo Instagram, con la frase: "Sei forte Edo, daje. Ti voglio bene".