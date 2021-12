Instagram, il pensiero di Abraham e Kumbulla per il tifoso colpito da malore: "Siamo tutti con te, rimettiti presto" (FOTO)

La gioia per la vittoria, ma anche il pensiero rivolto al tifoso colpito da un malore sugli spalti nel corso di Roma-Spezia. I giocatori sono ovviamente consapevoli del momento delicato del sostenitore giallorosso e dei suoi cari, e dedicano così alcuni pensieri alla vicenda. Non solo Bryan Cristante nelle interviste post partita - "Speriamo non sia nulla di grave e che si riprenda il prima possibile" -, ma anche Tammy Abraham. L'attaccante inglese ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, commentata così: "Al tifoso che ha avuto un malore tra il pubblico: la squadra e tutti quanti sono con te. Rimettiti in fretta".

Fa eco al numero 9 anche Marash Kumbulla: "Un pensiero al nostro tifoso che si è sentito male, forza. Siamo tutti con te"