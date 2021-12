Instagram, El Shaarawy esulta da casa: "Che partita". Veretout: "Grande spirito di squadra". Mancini: "Cuore, rabbia e voglia" (FOTO)

Non ha potuto prendere parte al match a causa dell'infortunio che lo terrà ai box ancora per un po', ma non rinuncia a seguire la Roma Stephan El Shaarawy. L'attaccante giallorosso non ha perso occasione per esultare al fischio finale della partita dei suoi compagni in casa dell'Atalanta, terminata sul punteggio di 1-4. "Che partita", il commento del Faraone alla foto di un'esultanza dei giallorossi.

Esulta anche Lorenzo Pellegrini, che in una storia evidenzia il punteggio finale di Atalanta-Roma ed esulta con un semplice "Dajeeee".

Protagonista con una prestazione maiuscola, commenta sui social la vittoria sull'Atalanta anche Jordan Veretout: "Una vittoria veramente importante, un grande spirito di squadra".

"Cuore, rabbia e voglia di vincere. Sempre. Avanti Roma!" è invece il commento di Gianluca Mancini su Instagram.