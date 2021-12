Instagram, El Shaarawy: "Dopo ogni stop c’è sempre una ripartenza"

Stephan El Shaarawy si è sottoposto nella giornata odierna ad una risonanza magnetica che ha confermato la lesione al polpaccio e il suo 2021 sembra essere già terminato. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il Faraone ha mandato un messaggio ai tifosi: "Non è facile da accettare in un momento così significativo per me e per la squadra, ma il calcio purtroppo è anche questo. Cadere e rialzarsi. Dopo ogni stop c’è sempre una ripartenza, a cominciare da sabato, tutti insieme. Grazie a tutti per i messaggi. Daje Roma".