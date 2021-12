Non è un segreto che tra Tammy Abraham e Fikayo Tomori ci sia un bellissimo rapporto: i due, cresciuti insieme e compagni di squadra ai tempi del Chelsea, non fanno mistero della propria amicizia nemmeno sui social. E in occasione del 24esimo compleanno del difensore, l'attaccante gli dedica una storia Instagram: "Fratello da un'altra madre, buon compleanno".