Instagram, Abraham esulta: "3 punti". Kumbulla: "Vittoria importante per il nostro percorso" (FOTO)

La Roma torna a vincere in campionato: vittima di serata lo Spezia di Thiago Motta, piegato grazie alle reti di Smalling e Ibanez. Esultano sui social i giocatori giallorossi. Fra questi anche Tammy Abraham, protagonista di una buona prestazione che non ha portato però al gol. L'attaccante ex Chelsea ha pubblicato su Instagram uno scatto relativo alla partita commentandolo così: "3 punti".

Anche Marash Kumbulla si mostra contento della vittoria sullo Spezia, senza risparmiare però un pensiero al tifoso colpito da malore sugli spalti durante il match. Queste le parole dell'ex Verona: "Tre punti importanti per il nostro percorso. Un pensiero al nostro tifoso che si è sentito male, forza. Siamo con te. Forza Roma".