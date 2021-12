FOTO - Natale in famiglia per Mkhitaryan, Ibanez, Villar ed El Shaarawy. Bove e Fuzato a New York

Anche Henrikh Mkhitaryan sta festeggiando il Natale con la sua famiglia. L'armeno ha postato su Instagram una foto con sua moglie ed il loro figlio. Questo il messaggio del giocatore sotto il post: "Augurando a tutti voi pace, gioia ed amore incondizionato a Natale e sempre". I calciatori della Roma stanno sfruttando questi giorni di vacanza per ricaricare le pile in vista del 30 dicembre, data in cui si ritroveranno a Trigoria per la ripresa degli allenamenti per preparare il match contro il Milan.

Anche Roger Ibanez si trova con la sua famiglia: "Momenti speciali accanto a persone speciali sono meravigliosi! Vi voglio bene. Buon Natale dalla famiglia Ibanez".

Gonzalo Villar ha postato una foto con i suo parenti su Twitter: "Come questo non c'è niente nella vita... Buon Natale".

Como esto no hay nada en la vida…

Feliz Navidad ❤️ pic.twitter.com/X5oESt1ru4 — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) December 24, 2021

Stephan El Shaarawy sta trascorrendo il Natale in compagnia della sua famiglia, ma il 'Faraone' si trova a Dubai: "Di nuovo insieme. Buon Natale a tutti".

Natale differente per Edoardo Bove e Daniel Fuzato, che hanno deciso di partire in America, più precisamente a New York, per godersi questo periodo di vacanza.

Anche Filippo Missori ha voluto fare gli auguri di Natale su Instagram: "Buon Natale a tutti".

Natale con la compagna in dolce attesa e la figlia per Gianluca Mancini, che su Instagram si rivolge a followers e famiglia: "Buon Natale a tutti, vi amo da morire".

Augura a tutti un buon Natale e si raccomanda di non esagerare con i contatti Felix Afena-Gyan, che in una storia Instagram scrive: "Buon Natale a tutti voi, siamo prudenti e godiamocelo".