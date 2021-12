FOTO - Natale in casa Roma, Mourinho: "Merry Christmas". Ibanez: "Buona vigilia a tutti voi!"

Qualche giorno di vacanza per la Roma che, dopo il pareggio con la Sampdoria, si ritroverà il 30 dicembre a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista delle sfide di inizio 2022 con Milan e Juventus. Col campionato fermo per la sosta natalizia, i giocatori ne approfittano per godersi il relax con le loro famiglie: Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy hanno scelto Dubai come meta.

Feste in famiglia per il mister: "Merry Christmas - Auguri di Natale - Feliz Natal " è il messaggio di José Mourinho affidato ad Instagram.

Roger Ibanez, condividendo su Twitter uno scatto di famiglia, con moglie e figlia, augura "buona vigilia a tutti voi!".