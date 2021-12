FOTO E VIDEO - Allenamento a Dubai per Borja Mayoral

Periodo di festività natalizie, ma i calciatori della Roma continuano ad allenarsi anche in vacanza. E' il caso di Borja Mayoral, che per farsi trovare pronto segue il programma assegnatogli da un fisioterapista: e così anche da Dubai, l'attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid si allena, come testimoniato da foto e video comparsi sul suo profilo Instagram. In particolare uno scatto lo immortala mentre è impegnato in una sessione di palestra, mentre un video lo ritrae mentre si allena sul tapis roulant.