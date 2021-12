Sembra essersi ambientato perfettamente nella Capitale Tammy Abraham: se il rendimento in termini numerici stenta ancora a decollare definitivamente - il giocatore ha messo a segno 10 gol in stagione colpendo però una serie interminabile di legni -, l'ambientamento in Italia sembrerebbe andare per il verso giusto. L'attaccante inglese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nelle immagini via del Corso, in pieno centro a Roma.