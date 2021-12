Instagram, Benatia annuncia il ritiro: "Rendo omaggio a tutti i club in cui sono stato" (FOTO)

Appende gli scarpini al chiodo Mehdi Benatia, lo ha annunciato lo stesso ex giallorosso su Instagram: "Dopo oltre 15 anni di 'buoni e fedeli' servizi per il calcio, dopo aver giocato le competizioni più importanti, ho deciso di mettere fine alla mia carriera. Grazie a chi durante il percorso mi ha permesso di costruirmi. Voglio rendere omaggio a tutti i Club per cui sono passato: OM, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma... Dicono che la fine di una cosa sia sempre l'inizio di un'altra..."