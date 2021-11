Compie 24 anni oggi Matias Viña, terzino sinistro arrivato in estate dal Palmeiras per rinforzare la fascia sinistra giallorossa dopo l'infortunio subìto da Leonardo Spinazzola. La Roma ha inviato gli auguri all'urguaiano con un video in cui sono raccolte le sue migliori azioni con la maglia giallorossa: "Buon compleanno, Matias.Viña compie oggi 24 anni".

