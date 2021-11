Twitter, la coppa degli Europei in Campidoglio. Il Sindaco Gualtieri: "Roma sarà sempre al fianco degli azzurri" (FOTO)

"Grazie al Presidente Gravina per la disponibilità a condividere con i romani la Coppa degli Europei. Dopo Ostia e Tor Bella Monaca, fino alle 15.30 oggi sarà qui in Campidoglio. E un enorme in bocca al lupo agli azzurri per stasera ????: Roma sarà come sempre al vostro fianco!", queste le parole del neo Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri su Twitter.

