Dopo l'esordio di Cagliari, Felix Afena Gyan ha trovato spazio anche nella sfortunata gara di ieri contro il Milan. Il numero 64 non si abbatte nonostante il ko: “Partita difficile ieri sera. Grazie ai fans per il meraviglioso sostegno. Ci rialzeremo”, ha scritto sul suo profilo Twitter.





Difficult game last night.

Thanks to the fans for their amazing support.

We will bounce back.

#ASRoma ?? pic.twitter.com/tQbm6k2VVB

— Felix Ohene Gyan (@ohenegyanfelix9) November 1, 2021