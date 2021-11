Serie A: Felix il 3° più giovane straniero a segnare almeno una doppietta

A 18 anni e 306 giorni, Felix si mette al terzo posto della classifica dei calciatori stranieri più giovani in grado di segnare almeno due gol nella stessa partita di Serie A. Prima della doppietta con cui il numero 64 della Roma ha steso il Genoa, erano stati addirittura più veloci Bojinov (a 17 anni e 337 giorni) e Alexandre Pato a 18 anni e 147 giorni.

18 & 306 - Felix Afena-Gyan (18 years and 306 days) is the third youngest foreign player able to score 2+ goals in a single match in #SerieA's history, after Valeri Bojinov (17 yy, 337 dd) and Alexandre Pato (18 yy, 147 dd). Shock.#GenoaRoma pic.twitter.com/zA55OeclAI

— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 22, 2021