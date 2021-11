Instagram, Zalewski esulta per la vittoria contro la Lettonia: "Bel lavoro" (FOTO)

Nicola Zalewski esulta e fa i complimenti ai suoi compagni. Nella giornata di oggi il giocatore della Roma è stato impegnato con la Polonia Under 21 nel match contro la Lettonia, valido per la fase a gironi per le qualificazioni agli Europei e terminato sul punteggio di 5-0. Il classe 2002 è rimasto in campo per tutta la partita e su Instagram ha festeggiato l'ottima prestazione scrivendo: "Bel lavoro".