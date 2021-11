Instagram, Viña saluta Tabarez: "Grazie Maestro. Ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Uruguay" (FOTO)

Oscar Tabarez, il Maestro, non è più il commissario tecnico dell'Uruguay. Dopo 15 anni il tecnico è stato costretto a lasciare la nazionale che tanto bene ha fatto sotto la sua guida. Sono molti i calciatori uruguaiani che devono molto a Tabarez e tra questi c'è anche il terzino giallorosso Matias Viña, il quale gli ha dedicato un post su Instagram.

"È impossibile esprimere in poche parole quanto lei sia importante per tutti gli uruguaiani. Hai lasciato un segno indelebile nella nostra storia, che merita di essere sempre ricordata. Debito e ringraziamento sono molto grandi. Grazie a lei e a tutto lo staff tecnico per esservi fidati di me. Grazie Maestro!"