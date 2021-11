È impaziente, come già dimostrato ieri, Gonzalo Villar: lo spagnolo è risultato positivo al Covid-19 alla vigilia di Genoa-Roma e su Instagram aggiorna tifosi e non solo su come sta trascorrendo in casa l'isolamento. "Back to Marzo 2020?!!! Un giorno in meno", scrive il centrocampista condividendo un video del panorama al tramonto.