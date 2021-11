Instagram, Nuno Santos "prova" la vespa di Mourinho. La reazione dello Special One: "È la mia" (VIDEO)

Nuno Santos, preparatori dei portieri della Roma, non ha resistito al fascino della vespa di Josè Mourinho, quella che è stata regalata dai Friedkin allo Special One all'inizio della sua avventura giallorossia. Nuno Santos ha infatti pubblicato un video su Instagram che lo ritrae a bordo del "due ruote" con scritto "gli esercizi del weekend". Non si è fatta attendere la simpatica risposta di Mourinho: "Gli esercizi del weekend...con la mia vespa"