Un tuffo nel passato per Radja Nainggolan: l'ex centrocampista giallorosso ha condiviso su Instagram uno scatto di una ragazza allo Stadio Olimpico mentre indossa il 4 che il belga vestiva alla Roma. "Non è per lei, ma per gli spalti, per la maglia e per i bei ricordi", il messaggio di Nainggolan.