Instagram, Mourinho paragona il rigore di Veretout e quello di Dybala: “Uno è stato fatto ripetere, l'altro no...indovinate quale" (FOTO)

José Mourinho, seppure tramite i social, torna su quanto è accaduto nel big match contro la Juventus. In particolar modo, il tecnico della Roma è tornato sull'episodio del rigore, che non è stato fatto ripetere nonostante l'ingresso in area di Chiellini al momento della partenza di Veretout, mettendolo a confronto con quello fatto ripetere a Dybala ieri, per lo stesso motivo, nel match di Champions League contro lo Zenit. Mourinho ha commentato con la frase: "uno è stato fatto ripetere, un altro no...indovinate quale".