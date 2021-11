Instagram, Mourinho: "Cartellino rosso alla violenza sulle donne" (FOTO)

José Mourinho si è espresso sul delicato tema riguardante la violenza sulle donne. Tutti coloro che sono scesi in campo, allenatori compresi, avevano sul viso un segno rosso per sensibilizzare e schierarsi contro la violenza sulle donne. Lo Special One su Instagram ha voluto ribadire il concetto: "Cartellino rosso alla violenza sulle donne".