Instagram: Mkhitaryan, incontro in campo con l'ex compagno Gundogan

Ieri ha segnato su rigore ma non è riuscito ad evitare la sconfitta della sua Armenia con la Germania. Per Henrik Mkhitaryan anche un incontro con un amico e un ex compagno di squadra. Ieri al termine del match un caloroso abbraccio tra il centrocampista della Roma e Ilkay Gundogan, che con Mkhitaryan ha condiviso l'esperienza al Borussia Dortmund.

Scambio di saluti proseguito anche su Instagram: "È stato bello vederti ancora amico mio", ha scritto il centrocampista del Manchester City. La risposta del romanista: "Un piacere anche per me amico mio. Buona fortuna per la stagione".