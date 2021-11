Instagram, Missori: "Grazie alla Roma e a Mourinho per l'opportunità"

L'emozione del giorno dopo: nella sfida con lo Zorya, ha trovato il proprio debutto in prima squadra anche il classe 2004 Filippo Missori, cresciuto nel settore giovanile della Roma dopo gli inizi, da bambino, alla Romulea. Questo il pensiero del giovane espresso all'indomani sul proprio profilo Instagram: "Esordire in prima squadra con la maglia che ho indossato fin da bambino… Non potevo chiedere di meglio, ringrazio la società e mister per l’opportunità".