Twitter, gli auguri della Roma a Ibanez: "Buon compleanno Roger!" (VIDEO)

Roger Ibanez spegne ogni 23 candeline, e la Roma non si fa attendere per i consueti auguri di buon compleanno. Il club ha utilizzato i propri canali social per postare un video con i migliori momenti del difensore brasiliano in maglia giallorossa: interventi decisivi, scivolate, gol ed esultanze. Questo il commento: "Buon compleanno Roger! Il difensore giallorosso compie oggi 23 anni!".