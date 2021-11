Dopo la serata di gloria vissuta la scorsa settimana in casa del Genoa, oggi Felix è rimasto in panchina per tutta la gara. Quella doppietta a Marassi, però, gli valse in regalo un prezioso paio di scarpe che oggi il giovane attaccante ha sfoggiato all'Olimpico e diffuso in una story su Instagram nella quale ha scritto: "Grazie Mister", inquadrando proprio le calzature ricevute da Mourinho.