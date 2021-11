Instagram, El Shaarawy eguaglia i gol in giallorosso di Bruno Conti e festeggia con un loro fotomontaggio (FOTO)

Stephan El Shaarawy, giocatore della Roma di Mourinho, nella serata di ieri contro il Bodo/Glimt ha eguagliato il numero di gol realizzati in giallorosso da Bruno Conti. Il faraone ha infatti siglato 48 reti con la maglia della Roma e per festeggiare ha deciso di postare una simpatica fotografia sul proprio profilo Instagram. El Shaarawy ha infatti modificato una foto di Conti con un ex compagno aggiungendo la sua faccia e la scritta "Brunetto", accompagnando il tutto con un cuore.