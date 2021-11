Instagram, Dzeko e Amra da turisti a Roma: "Ciao bella" (FOTO)

Serata da turisti a Roma per Edin e Amra Dzeko. La compagna dell'ex attaccante della Roma, infatti, ha pubblicato su Instagram un post che immortala i due a Piazza di Spagna, nella capitale. "Ciao bella. Roma mia", il commento di lady Dzeko. I due hanno vissuto 5 anni a Roma, prima di trasferirsi a Milano la scorsa estate per il trasferimento del bosniaco all'Inter.