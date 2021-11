Instagram, Darboe premiato a 'La Moda veste la Pace': "Non dimenticherò da dove sono partito, continuo a lottare contro le discriminazioni" (FOTO)

Un bellissimo messaggio quello lanciato da Ebrima Darboe, premiato in occasione dell'evento 'La Moda veste la Pace'. Il centrocampista della Roma ha voluto condividere il momento con i tifosi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del giocatore: "Un onore per me essere premiato oggi. Continuerò ad impegnarmi per la parità dei diritti e a lottare contro ogni discriminazione sociale. Perché per essere qui oggi non posso mai dimenticare da dove sono partito. Semplicemente grazie".