Instagram, cuore Abraham: "Per la maglia, per la gente, per la Roma". Mancini: "Orgoglioso di onorare questi colori con una vittoria". Perez: "Continuiamo così!" (FOTO)

Sempre più calato nello spirito della Roma Tammy Abraham, che dopo la doppietta rifilata allo Zorya nel 4-0 di Conference League posta alcuni scatti che lo immortalano nel corso della partita commentandolo con uno dei mantra del club giallorosso: "Per la Maglia, per la Gente, per la Roma".

L'attaccante non perde occasione per ringraziare l'autore dell'assist in uno dei due gol da lui firmati. Si tratta di Nicolò Zaniolo, che Abraham definisce in una storia Instagram "Mio fratello".

Spazio proprio a Nicolò Zaniolo, che non perde occasione per fare i propri complimenti social a Carles Perez: "Grande Carletto!"

Giornata speciale per Gianluca Mancini, che festeggia oggi le sue 100 presenze in maglia giallorossa. Questo il pensiero del difensore, oggi anche capitano: "100 volte l'orgoglio di vestire questa maglia, onorare questi colori, sentire l'amore della gente e della città. Ogni volta come fosse la prima. Celebrare questo traguardo con una vittoria è quello che conta di più. Grazie Roma!"

Esulta anche Carles Perez, che esprime la propria gioia su Instagram. A commento di alcuni scatti che lo immortalano nel corso del match con lo Zorya, l'attaccante spagnolo ex Barcellona ha scritto: "Daje Roma, grandi ragazzi! Continuiamo così!. Grazie a tutti i tifosi per il supporto, ci rivediamo domenica".

Convintissimo anche Nicola Zalewski, che su Instagram esulta con un semplice: "Andiamo avanti! +3"

Pensa alla qualificazione Marash Kumbulla, che però non demorde sulla possibilità di qualificarsi in testa al girone: "Avanti al prossimo turno, ma prima proviamo a raggiungere il primo posto! Forza Roma"