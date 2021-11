25 anni oggi per Matilde "Tita" Mourinho, la figlia dell'allenatore della Roma. Nata nel 1996 con il tecnico che era impegnato nella sfida tra Gijon e Barcellona ed oggi, nel 25° compleanno, il papà sarà in panchina per la sfida di Conference League tra Roma e Bodo Glimt. Questo il post su Instagram di Mourinho: "04/11/96 Sporting Gijon v Barcellona... 25 anni dopo 04/11/21 Roma v Bodø Glimt... mi dispiace Tita ❤️ Ma SEMPRE con te ❤️ Tanti auguri".