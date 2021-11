FOTO - Instagram, Villar segue Roma-Torino in tv: «Andiamo!»

Rimasto a casa in isolamento per la positività al Covid, Gonzalo Villar non fa mancare il suo sostegno a distanza ai suoi compagni di squadra. A letto con la televisione sintonizzata sul match: il centrocampista della Roma si è ritratto così nella sua ultima storia pubblicata su Instagram. La prossima settimana Villar dovrebbe finire la quarantena obbligatoria al pari di Cristante e dopo l'esito del tampone si saprà quando potrà tornare a disposizione di Mourinho.