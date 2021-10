VIDEO - Spinazzola alla "Rocky": allenamento da boxeur per l'esterno romanista

Leonardo Spinazzola continua il percorso di riabilitazione per tornare a disposizione di Mourinho. L'obiettivo è fissato per la fine di novembre, come ha più volte detto l'esterno, e nel programma di recupero l'esterno della Roma si è allenato come un boxeur oggi a Trigoria: nel video pubblicato su Instagram da Gianluca Mancini, infatti, si vede Spinazzola con i guantoni colpire il preparatore in un vero e proprio lavoro preso dalla boxe, utile naturalmente anche a testare la tenuta degli arti inferiori.

Immancabile la citazione con Rocky, con Mancini che accompagna il video con le note di "Eye of the tiger" della celebre saga.