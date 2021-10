Non è stato un inizio di stagione facile per Gonzalo Villar, utilizzato con il contagocce da José Mourinho. Lo spagnolo però vuole dare il massimo per far cambiare idea al proprio allenatore: tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram il centrocampista della Roma ha condiviso un video in cui si allena anche a casa, aggiungendo la frase "mai fermarsi".