Twitter, Zaniolo in visita al centro sportivo della Virtus Entella: "È sempre bello rivederti Nico" (FOTO)

Un salto nel passato per Nicolò Zaniolo: il talento giallorosso approfitta dei giorni liberi concessi da José Mourinho, che ritroverà la squadra lunedì per la ripresa degli allenamenti, e fa visita alla Virtus Entella, squadra in cui ha militato prima del passaggio all'Inter e poi alla Roma.

Il club ligure mostra su Twitter le immagini del 22 giallorosso nel centro sportivo, accogliendolo anche con un messaggio di affetto: "Certi amori non finiscono. Visita speciale oggi in Colmata. È sempre bello rivederti Nico".