29 anni oggi per Stephan El Shaarawy. Rientrato nella capitale lo scorso gennaio dopo l'anno e mezzo trascorso in Cina, dov'era stato venduto proprio dalla Roma per 16 milioni, in questa stagione il Faraone ha accumulato 13 presenze, tra Serie A e Conference League, con 4 reti, di cui 3 nella terza coppa europea.