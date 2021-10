Twitter, gli auguri della Roma a Ranieri per i 70 anni del tecnico (VIDEO)

Prima giocatore, poi allenatore della Roma in due periodi differenti, oggi Claudio Ranieri compie 70 anni. Nato nella capitale, l'allenatore da poco rientrato in panchina la Watford, in Premier League, ha avuto una carriera sparsa per tutta Europa con il picco raggiunto nell'impresa leggendaria al Leicester, dove vinse il campionato inglese contro ogni pronostico nel 2015/16.