Vincent Candela, ex giocatore della Roma eroe dello scudetto di 2001, spegne oggi 48 candeline. E il club giallorosso non perde l'occasione per fare i propri auguri al francese, attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo. "Buon Compleanno, Vincent Candela!": questo il commento ad un video che mostra le migliori prodezze del laterale con la maglia della Roma.