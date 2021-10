Social, Zaniolo esulta: "Quanto sei bella Roma". Abraham: "3 punti bellissimi" (FOTO)

"Quanto sei bella Roma!", con questa bellissima dedica Nicolò Zaniolo, autore di un'ottima prestazione, esulta su Instagram per la vittoria contro l'Empoli: allo stadio Olimpico la Roma ritrova il successo in campionato dopo il ko nel derby battendo l'Empoli 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Mkhitaryan.

Tammy Abraham si aggiunge all'esultanza di Zaniolo e dà appuntamento ai tifosi dopo la sosta per le Nazionali: "Beautiful 3 points, see you after the break" ("Bellissimi 3 punti, ci vediamo dopo la pausa").

Al coro social partecipa anche il giovane Nicola Zalewski, entrato nella ripresa, che su Instagram scrive: "Altri 3 punti molto importanti. Continuiamo su questa strada. Sempre forza Roma".