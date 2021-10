Presenza numero 100 per Rui Patricio con la maglia del Portogallo ieri sera. Nel 5-0 al Lussemburgo, il portiere della Roma ha tagliato un importante traguardo che all'indomani ha commentato così su Instagram: "Un grande motivo di orgoglio poter raggiungere le 100 presenze per il mio Paese. Con una vittoria importante verso il nostro obiettivo". Obiettivo che coincide con la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.