Instagram, Pellegrini ringrazia i suoi agenti per il rinnovo: "GRAZIE GP Soccer and Management, per me è un onore far parte della famiglia" (FOTO)

Lorenzo Pellegrini ritorna sul rinnovo firmato poche settimane fa. Il capitano giallorosso ha infatti voluto ringraziare i suoi agenti tramite un post pubblicato su Instagram. Nella foto si vede il centrocampista con il suo entourage, ovvero Giovanni Ferro e Giampero Pocetta, membri della GP Soccer and Management, agenzia che cura gli interessi di Pellegrini. Questa la scritta che accompagna la foto in cui i tre tengono in bella vista la maglietta del prolungamento del contratto: "GRAZIE GP Soccer and Management, per me è un onore far parte della famiglia".