Niente finale di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini, che dopo aver perso nell'ultimo impegno con la Spagna è stata oggi impegnata nella sfida al Belgio per il terzo posto nel torneo. A successo ottenuto - 2-1 per gli azzurri il risultato finale -, è arrivato anche il commento social di Lorenzo Pellegrini. "Vittoria" il commento del numero 7 della Roma ad una foto postata sul suo profilo ufficiale.