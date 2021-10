Instagram, Mourinho: "Game Over. Tre punti, buon cibo e un altro ragazzo lanciato" (FOTO)

José Mourinho, tecnico della Roma che questa sera non è potuto andare in panchina a causa della squalifica rimediata dopo il rosso per la gara contro il Napoli, ha voluto festeggiare la vittoria della propria squadra su Instagram. Il tecnico portoghese ha infatti postato una sua fotografia mentre mangia fuori dallo stadio del Cagliari accompagnato dalla frase: "Game Over. Tre punti. Buon cibo (non posso andare nello spogliatoio) e un altro ragazzo (lanciato ndr)" riferendosi all'esordio di Felix Afena-Gyan.